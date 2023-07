“Ve vogl’ bene guagliu'”, altro addio al Napoli: è ufficiale

Periodo di saluti in casa Napoli, con tanti calciatori che stanno terminando la loro avventura in azzurro: è appena arrivata un’altra notizia ufficiale.

Giornate di frenetiche per il calciomercato italiano, compreso quello del Napoli. Gli azzurri non hanno particolari esigenze di acquisti, se non rimpiazzare i calciatori che saranno ceduti o andranno via. Tra questi nelle ultime ore c’è stato Tanguy Ndombele, che ha salutato il Napoli e i tutti i tifosi partenopei con un bel messaggio sui social.

Bereszynski torna alla Sampdoria, saluto ai tifosi del Napoli

A fargli eco, poco fa, è stato Bartosz Bereszynski, terzino arrivano lo scorso gennaio dalla Sampdoria dopo uno scambio di prestiti con Alessandro Zanoli. Il Napoli aveva un diritto di riscatto da 2 milioni di euro per il terzino polacco, che però non è stato esercitato. Dunque il laterale, che ha collezionato solo 4 presenze in azzurro, ha fatto rientro a Genova.

Sui propri canali social, però, Bereszynski ha voluto salutare tutti i tifosi, sottolineando come gli siano bastati anche pochi mesi per vivere un’esperienza memorabile al Napoli. Ecco quanto scritto su Instagram:

Napoli…qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili. È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la Maglia azzurra.. vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un emozione Incredibile..farà parte di me per sempre! Ringrazio la società e staff per questa opportunità, ringrazio voi tifosi che mi avete sempre accolto nel migliore dei modi..Sopratutto grazie a questa squadra che mi ha fatto sentire fin da subito uno di VOI. Un Grande in bocca al lupo per il vostro futuro… Vi vogl ben wagliu’ 💙

Al suo posto il Napoli dovrebbe confermare nella prossima stagione il classe 2000 Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito alla Sampdoria. Sul terzino è però vivo l’interesse del Genoa: ciò vuol dire che, in caso di nuovo prestito, Rudi Garcia avrebbe bisogno di reperire dal mercato un nuovo vice Di Lorenzo.