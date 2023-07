Quale futuro per Zanoli? Il Napoli ha ricevuto un’offerta per il terzino

Alessandro Zanoli ha maturato un’ottima esperienza nell’ultima stagione con la maglia della Sampdoria e ora è tornato al Napoli.

Il terzino destro ha vissuto sei mesi in maglia blucerchiata ed è stato una pedina fondamentale per Dejan Stankovic che lo ha utilizzato spesso e volentieri sia da terzino che da esterno destro tutta fascia. Il classe 2000 ora tornerà al Napoli dopo il prestito a Genova ed è pronto a mostrare le sue qualità a Rudi Garcia.

Zanoli torna al Napoli ma può subito ripartire

Tra 12 giorni inizierà il ritiro del Napoli a Dimaro e la società ha intenzione di regalare al nuovo allenatore una squadra completa il prima possibile per iniziare a preparare la stagione nel migliore dei modi. In Trentino ci sarà anche Alessandro Zanoli che, dopo il prestito alla Sampdoria, fa ritorno in maglia azzurra ma non è certo di restare.

Secondo quanto rifersice l’edizione odierna de La Repubblica di Genova ora sulle tracce di Zanoli c’è il Genoa. I rossoblù sono appena tornati in Serie A e hanno intenzione di avviare un progetto vincente per restare nel maggior campionato italiano per lungo tempo.

Il contratto di Zanoli con li Napoli scade nel 2026 e quindi è possibile pensare ad un’altra annata in prestito. Tutto dipenderà anche dalle valutazioni di Rudi Garcia: il tecnico francese conoscerà il terzino in ritiro e valuterà le sue qualità. Potrebbe anche di promuoverlo definitivamente a vice Di Lorenzo.