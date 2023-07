Napoli, occhi in Liga per il colpaccio: tratta De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli inizia ad entrare nel vivo e già nelle prime settimane di luglio si può chiudere qualche affare importante.

Gli azzurri hanno già le idee chiare su come agire per migliorare la rosa e continuare a tenere alta l’asticella degli obiettivi stagionali. C’è uno Scudetto da difendere e la volontà di continuare a lottare per obiettivi importanti. Rudi Garcia vuole una squadra pronta e preparata a tutte le difficoltà e ha chiesto alla società di assecondare le sue scelte.

Napoli su Le Normand: ha una clausola rescissoria

Il Napoli sta cercando il sostituto di Kim MinJae, ormai prossimo alla cessione al Bayern Monaco. Dall’addio del sudcoreano arriveranno circa 60 milioni di euro, cifra che il Napoli ha intenzione di reinvestire sul mercato per trovare un sosituto di livello e almeno un altro calciatore importante in un altro reparto.

Nella lista della dirigenza partenopea c’è Robin Le Normand. Il difensore spagnolo della Real Sociedad è considerato uno dei profili più interessanti e pronti per sostituire Kim nella difesa azzurra.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Le Normand ha una clausola rescissoria da 40 milioni ma il Napoli intende trattare. De Laurentiis ha intenzione di non spingersi troppo in alto per acquistare un nuovo difensore e proverà a chiudere la trattativa intorno ai 30 milioni. Difficilmente, però, il club spagnolo si lascerà convincere a quelle cifre, visto che è stato rinnovato il contratto del classe ’96 solo lo scorso luglio ed è valido fino al 2026.