Napoli, il sostituto di Kim è il gigante franco-tedesco: le cifre dell’affare

Il Napoli si è messo alla ricerca del sostituto perfetto di Kim: il nome nuovo arriva dalla Germania e può essere il colpo per il futuro.

La società sta valutando diversi nomi da sondare per non sbagliare il colpo e continuare sulla scia di calciatori che possano dare un contributo straordinario, come è successo già con Koulibaly e con MinJae. La cessione del sudcoreano sarà sicuramente difficile da digerire per tutto l’ambiente partenopeo e spetterà al suo sostituto non far rimpiangere le prestazioni del classe ’96, ormai prossimo a vestire la maglia del Bayern Monaco.

Napoli su Bella-Kotchap: le cifre

Il calciomercato del Napoli si prospetta innovativo anche in questa stagione. La volontà del club è quella di continuare a crescere e puntare anche calciatori molto giovani che possano fare la differenza con il lavoro costante e con tanta voglia di mettersi in mostra, partendo da un ottimo talento di base. Rudi Garcia ha chiesto rassicurazioni dal punto di vista dei nuovi innesti e De Laurentiis vuole accontentarlo, provando a trattenere quasi tutti i big.

Il nuovo profilo che sta seguendo il Napoli per il dopo Kim è quello di Armel Bella-Kotchap. Il difensore francese naturalizzato tedesco è considerato uno dei migliori talenti del calcio eurpoeo del presente e del futuro. Nell’ultima stagione ha giocato in Premier League con la maglia del Southampton, club con cui è retrocesso in Championship.

Classe 2001, Bella-Kotchap è già nel giro della nazionale tedesca e le sue qualità non sono passate inosservate all’area scouting del Napoli che anche questa volta ha intenzione di andare a prendere calciatori dal grande potenziale e non necessariamente già noti al grande pubblico.

Bella-Kotchap rientra perfettamente nei parametri economici e strutturali del Napoli. A quasi 22 anni (li compirà il prossimo 11 dicembre) è tra i nomi più interessanti del panorama europeo. Secondo quanto riferisce Il Mattino è da considerare uno dei nomi in orbita Napoli per la prossima stagione. La dirigenza sta facendo tutte le valutazioni del caso per poi approcciarsi al Southampton.

Il difensore tedesco (che ha anche passaporto camerunense e francese) è molto prestante fisicamente: 190cm ma comunque molto rapido e bravo nell’1vs1 e nell’aggressività nel cercare l’anticipo sull’attaccante. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Southampton non lo reputa incedibile ma serviranno 20 milioni per portarlo via dall’Inghilterra. Con i ‘The Saints‘ guadagna circa 900mila euro a stagione e quindi anche dal punto di vista economico rientra nelle esigenze di gestione imposte da De Laurentiis.