Contatti con il Wolverhampton: il Napoli studia il colpo inglese

Il caciomercato del Napoli è già molto vivo e Rudi Garcia vorrebbe accogliere un paio di calciatori nuovi prima dell’inizio dei ritiri.

La società ha stabilito già chi sono i calciatori che possono essere sacrificati e chi, invece, è imprescindibile e non partirà anche in caso di offerte da capogiro. L’addio di Giuntoli ha cambiato l’asset dirigenziale e ora è tempo di iniziare a mettere in piedi realmente le prime trattative per costruire una squadra forte e pronta a difendere il titolo di Campioni d’Italia.

Il Napoli pesca in casa Wolverhampton: piace Kilman

Il Napoli sta studiando il profilo di Max Kilman dal Wolverhampton. Dal calciomercato potrebbe arrivare anche un nome non ancora conosciuto al grande pubblico, soprattutto in Italia, per provare a stupire di nuovo come fatto con Kim e Kvaratskhelia.

Proprio l’addio di Kim apre le porte all’innesto di un nuovo difensore centrale. Kilman può essere il rinforzo giusto per la difesa partenopea, per costi e qualità: con i Wolves è stato titolarissimo in Premier League e ha mostrato un ottimo potenziale.

Secondo quanto riferisce Repubblica, è il gigante inglese uno dei nomi che sta studiando la coppia Micheli-Mantovani per il dopo Kim. Destro naturale, 194cm, il classe ’97 è pronto al salto di qualità definitivo ma il club inglese chiede non meno di 30 milioni per cederlo.