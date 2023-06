Per Piotr Zielinski è un momento particolare con il Napoli: sta decidendo il suo futuro ma è capitata una brutta disavventura.

Il centrocampista polacco è al centro di numerosi voci sul futuro. Ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Napoli e in caso di offerte di grande livello la società potrebbe lasciarlo partire per avviare un nuovo corso. Ma la sua volontà è sempre stata quella di restare nel luogo che lo ha consacrato a top player della Serie A.

Disavventura per Zielinski: svaligiata la casa

La vacanza di Piotr Zielinski e famiglia prima del ritiro di Dimaro e dell’inizio della nuova stagione ha avuto un brutto risveglio. Questa mattina è stata derubata l’abitazione del centrocampista polacco del Napoli.

I ladri hanno approfittato dell’assenza della famiglia Zielinski, in vacanza in Sardegna, per fare piazza pulita dei beni e degli averi del centrocampista azzurro. Secondo le ricostruzioni, i ladri avrebbero vandalizzato l’intera abitazione, rubando tutto ciò che di valore c’era all’interno.

I malviventi avrebbero anche portato via anche due auto di Zielinski ma uno dei due veicoli sarebbe stato poi rinvenuto a pochi metri dall’abitazione dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto. Zielinski è subito stato messo al corrente della situazione e ora sta facendo ritorno verso casa. Come riferisce TeleclubItalia i ladri hanno rubato anche soldi in contanti, oggetti preziosi e delle maglie da collezione.