Nome nuovo al posto di Kim: l’agente lo offre al Napoli

Il Napoli si è messo alla ricerca del sostituto di Kim MinJae, ormai prossimo al passaggio al Bayern Monaco: c’è un nome nuovo.

Il nuovo difensore dovrà rispecchiare parametri tecnici ed economici di primo livello per poter prendere un’eredità importante come quella del sudcoreano. L’area sportiva, ormai orfana di Cristiano Giuntoli, si è messa già al lavoro per trovare un profilo non ancora conosciuto ma dal grande potenziale.

Napoli su Doekhi: annuncio dell’agente

Il Napoli ha inserito un nome nuovo nella lista dei possibili post-Kim: si tratta di Danilho Doekhi. Il difensore dell’Union Berlin ha vissuto una stagione di grande spessore in Bundesliga, conclusa con la qualificazione storica in Champions League.

Il suo agente, Seraino Dalgliesh, ai microfoni di Radio CRC ha confermato il nome del centrale olandese in orbita Napoli, consigliandolo come sostituto di Kim.