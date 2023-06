Gli agenti di Kim svelano la nuova squadra: “ufficialità” a sorpresa

La cessione di Kim MinJae è quasi certezza per il Napoli: l’annuncio degli agenti svela la prossima destinazione e rende tutto “ufficiale”.

Dopo una sola stagione in maglia azzurra il difensore sudcoreano è pronto a dire addio per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. La clausola rescissoria presente nel suo contratto è stato un aiut importante per tante big che hanno deciso di aprire l’asta per convincerlo.

Cessione Kim: il post social degli agenti annuncia l’addio

La storia tra Kim e il Napoli è destinata a terminare ufficialmente entro le prossime due settimane. Il Bayern Monaco è pronto a versare nelle casse del club azzurro la cifra della clausola rescissoria e strappare il sì del difensore con un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione.

Manca solo l’annuncio ufficiale e poi il trasferimento sarà completato. Intanto, però, ci pensano gli agenti di Kim ad “ufficializzare” silenziosamente il passaggio del centrale sudocoreano al club bavarese. Su Instagram la pagina Orangeball.official – pagina ufficiale dell’agenzia di Kim – pubblica uno studio di Sky Sport Germania sul nuovo difensore del Bayern Monaco.

E tra gli hashtag scelti dalla pagina Instagram dei procuratori di Kim ci sono anche chiarissimi richiami al Bayern Monaco. Manca sempre meno all’addio del classe ’96 e intanto la società sta cercando un sostituto all’altezza. Uno dei nomi che si sta facendo avanti con sempre maggior insistenza è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Il Napoli vuole continuare sulla scia di gioventù, come da ormai nota politica societaria. L’accordo con l’Atalanta è ancora distante dalla conclusione, visto che la Dea intende incassare una cifra vicina ai 40 milioni di euro per il difensore classe 2003.

Scalvini rientra pienamente nei parametri economici del Napoli, anche dal punto di vista dell’ingaggio. A Bergamo guadagna 500mila euro a stagione e l’offerta del club di De Laurentiis farà sicuramente gola ad un calciatore giovane ma già pronto al salto di qualità. Il suo profilo sarebbe perfetto per Rudi Garcia perché con Gian Piero Gasperini ha sviluppato pienamente le sue caratteristiche, sia da difensore – giocando da centrale e da terzo della difesa a tre – che da centrocampista centrale.

Le prossime settimane saranno decisive per l’acquisto del nuovo difensore centrale che Rudi Garcia vorrebbe con sé già a Dimaro, per il primo ritiro stagionale che inizierà il prossimo 14 luglio. Le alternative sulla scrivania del Napoli sono varie e portano a tanti nomi diversi e anche di spessore: da Ibanez a Koch, passando per Itakura e Kevin Danso.