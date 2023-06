Caprile al Napoli, l’agente svela la sua reale volontà: le parole

Il Napoli è sulle tracce di Elia Caprile per il calciomercato estivo: il portiere classe 2001 può essere un importante colpo per gli azzurri.

Il tema portiere in casa Napoli continua ad essere principale e va risolto il prima possibile. Manca un secondo portiere di livello alle spalle di Alex Meret, dopo l’addio – almeno momentaneo – di Pierluigi Gollini.

L’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro del portiere del Bari.

In questo momento è tutto in stand-by. Stiamo aspettando il Bari che deve prima decidere cosa vuole fare. Sto aspettando solo ed esclusivamente per avere la chiamata per fare delle chiacchiere e allinearci tutti. Proposte ufficiali dall’Arabia Saudita non ce ne sono state, sì ci sono tante chiacchierate me le offerte per me sono solo quelle scritte. È tutto in fase embrionale, è tutto una chiacchiera.

Napoli corsia preferenziale per Caprile? Stiamo parlando di un club importante, di una società seria e se dovesse esserci un interesse concreto per Elia se ne parlerà. È una squadra Campione d’Italia, è un club davvero importante ed è normale che a lui farebbe piacere. Però Napoli è Napoli e Bari è Bari, serve rispetto anche per le tifoserie: va rispettato e salvaguardato anche il rapporto con una tifoseria e una piazza a cui Elia si è legato tanto.