Napoli, avviata la trattativa: il futuro ormai è certo

Il calciomercato del Napoli sta portando spunti molto interessanti in casa azzurra: Rudi Garcia aspetta di conoscere la verità.

Ci sono tanti nomi in ballo per la società Campione d’Italia e anche quest’estate potrebbe essere caratterizzata da un’altra mini rivoluzione interna. Qualche addio è stato già deciso, con Kim pronto a lasciare gli azzurri per accasarsi al Bayern Monaco, e poi ci sono gli altri campioni che sono entrati nel mirino delle big europee.

Trattativa per il rinnovo di Zielinski: vuole restare

Il nome di Piotr Zielinski è diventato il primo sulla lista dei rinnovi del Napoli. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e in quest’estate si deciderà definitivamente il suo futuro. Resta e firma il rinnovo o sarà ceduto per non meno di 20 milioni di euro.

Il contratto di Zielinski con il Napoli è di 3,5 milioni di euro a stagione e per firmare il rinnovo dovrebbe abbassare le sue richieste di ingaggio. La trattativa per il suo rinnovo è già iniziata, secondo quanto riferisce Il Mattino, con il polacco pronto ad accettare le richieste del club azzurro pur di continuare la sua carriera a Napoli.

Da rispedire al mittente, dunque, tutte le offerte che arriveranno per Zielinski, con la Lazio di Maurizio Sarri che sembrava pronta all’assalto definitivo.