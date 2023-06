Napoli, colpo dal Sassuolo: stabilite le cifre, soldi divisi tra due club

Il calciomercato del Napoli è già iniziato e i nomi accostati al club azzurro sono già molteplici. Dal Sassuolo potrebbe arrivare un altro colpo importante per la prossima stagione.

Rudi Garcia ha chiesto miglioramenti in tutti i reparti e la società sta lavorando con costanza per trovare i nomi giusti da regalare al nuovo allenatore. La volontà è quella di proseguire il lavoro avviato da Luciano Spalletti per provare a vincere ancora.

Napoli su Maxime Lopez: svelate le cifre dell’affare

Il Napoli sta studiando il profilo di Maxime Lopez per il centrocampo. Gli azzurri perderanno Diego Demme che non ha mai trovato spazio l’anno scorso e ha voglia di rimettersi in gioco in patria. C’è l’Hertha Berlino pronto all’assalto e la destinazione è anche gradita dal calciatore.

Maxime Lopez al Napoli sarebbe un colpo di primo livello per completare il centrocampo. È il profilo perfetto per fare da sostituto di Stanislav Lobotka, sia per caratteristiche fisiche che per qualità, e a breve si può tentare l’affondo.

Secondo quanto riferisce FootMercato, il Sassuolo valuta il cartellino di Lopez 8-10 milioni di euro. In caso di cessione, però, sorriderebbe anche il Marsiglia che guadagnerà il 30% dalla sua vendita.