Beffa araba per De Laurentiis: scippano il talento al Napoli

Il Napoli rischia di entrare nel vortice dell’Arabia Saudita per il calciomercato estivo: De Laurentiis preso alla sprovvista dall’offerta.

Il nuovo fronte del calciomercato è l’Arabia Saudita. Gli sceicchi stanno convincendo tantissimi campioni a lasciare l’Europa per offerte milionarie che stanno destabilizzando tutte le squadre del nostro continenete. E anche il Napoli potrebbe terminare in questo vortice pericoloso, con offerte impareggiabili e poche possibilità di opporsi alle cifre folli di cui si parla in queste ultime settimane.

Napoli, obiettivo Caprile: c’è l’assalto dell’Arabia Saudita

Il Napoli è già molto attivo sul calciomercato, anche se non ha ancora messo a segno cessioni o acquisti. Dal 1° luglio la società di De Laurentiis inizierà a muoversi concretamente anche per incassare cifre importanti prima di decidere quali calciatori regalare a Rudi Garcia. La politica del patron napoletano è sempre la solita: nessuno è incedibile a cifre di un certo livello che possano far respirare le casse del club azzurro.

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione è Elia Caprile. Il portiere del Bari è considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano ed essendo già di proprietà della famiglia De Laurentiis potrebbe essere un affare semplice da chiudere. Ha dimostrato grandi qualità in Serie B ed è stato convocato anche da Nicolato per essere tra i protagonisti dell’Europeo Under21 con l’Italia.

Caprile al Napoli potrebbe essere un colpo eccezionale in vista del futuro. Classe 2001 ha dimostrato grande maturità e il suo obiettivo, ora, è quello di fare il salto di categoria. Vuole giocare in Serie A e il suo sogno, come raccontato qualche tempo fa, è quello di vestire la maglia del Napoli, come desiderava anche il padre.

Tanti motivi e intrecci che portano il Napoli ad essere favoritissimi nella corsa ad Elia Caprile che presto potrebbe diventare uno dei “grandi” del nostro calcio. L’idea del club azzurro – secondo quanto riferisce Sky Sport – è quella di acquistarlo a titolo definitivo dal Bari e girarlo in prestito in Serie A. La squadra più interessata al suo profilo è l’Empoli che ha appena perso Guglielmo Vicario e ha intenzione di affidare la porta ad un portiere giovane ma talentuoso.

Dall’Arabia Saudita arrivano pericoli concreti per il Napoli. I club asiatici hanno messo nel mirino Elia Caprile e nelle prossime ore potrebbero portare offerte da capogiro anche per il portiere classe 2001. Il Napoli potrebbe essere beffato ma tutto dipenderà dalle volontà dell’estremo difensore che potrebbe considerare l’avventura saudita poco utile al suo percorso di crescita. Giorni caldissimi sull’asse Italia-Arabia Saudita: a breve si decide il futuro di Caprile.