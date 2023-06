Sono ore calde in casa Napoli per il futuro di Cristiano Giuntoli che vuole unirsi alla Juventus: la mossa di De Laurentiis lo ha spiazzato.

Il direttore sportivo ha deciso di lasciare il club azzurro dopo la vittoria dello Scudetto e ha trattato a lungo con il presidente del Napoli per arrivare ad un addio pacifico. La Juve lo ha cercato e convinto qualche mese fa e ora si attende solo il via libera per formalizzare gli accordi.

Giuntoli alla Juventus: De Laurentiis tiene Pompilio al Napoli

Cristiano Giuntoli diventerà il nuovo direttore sportivo della Juventus. Il dirigente ha scelto la meta bianconera per avviare una nuova fase della sua carriera e per provare a prendersi le stesse soddisfazioni che ha vissuto negli anni napoletani.

Secondo quanto riferisce Repubblica, però, non sarà accontentato al 100%. De Laurentiis ha deciso di dargli il via libera con una rescissione consensuale che farà risparmiare 4 milioni di euro al club azzurro e in più si tiene stretta una “carta vincente” in azzurro.

Le idee di De Laurentiis sono chiare: non sostituirà con un altro nome l’addio di Giuntoli. La nuova squadra mercato del Napoli è già formata: sta coordinando De Laurentiis in persona il mercato insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ai responsabili dello scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani e alla new entry Antonio Sinicropi. Inoltre Giuseppe Pompilio è ancora sotto contratto: è sempre stato il braccio destro di Giuntoli ma non lo seguirà alla Juventus.