Giuntoli va alla Juve e strappa un colpo al Napoli: le ultime

Il rapporto tra Cristiano Giuntoli e il Napoli è giunto alla fine e ora potrebbe esserci anhce la beffa di mercato per gli azzurri.

Il calciomercato è già inziato a fari spenti per tutte le squadre di Serie A che hanno intenzione di migliorare le rispettive rose per riuscire ad essere competitive anche nella prossima stagione. La situazione in casa Napoli, però, non è semplice, da questo punto di vista. L’addio di Cristiano Giuntoli è operazione ormai in via di definizione e De Laurentiis ha già scelto le nuove figure che dovranno sostituirlo e che si sono messe al lavoro per individuare i colpi nuovi.

Calciomercato Napoli: Giuntoli prova a beffare gli azzurri

Cristiano Giuntoli alla Juventus porterà sicuramente il suo dossier di calciatori già studiato a Napoli. I bianconeri devono migliorare gran parte della rosa per tornare in alto e comptere ad alti livelli come non è successo negli ultimi due anni.

Il nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per la Juventus è quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è il prescelto per sostituire Dusan Vlahovic in caso di addio ai bianconeri e proprio l’ormai ex ds azzurro potrebbe intavolare presto una trattativa con l’Atalanta.

La stessa trattativa che avrebbe intavolato se fosse rimasto a Napoli, in caso di cessione di Victor Osimhen. Hojlund è uno dei suoi pallini di mercato e potrebbe portarlo in bianconero per garantirgli un importante salto di qualità.