Soldato Kim, la prima foto nell’esercito in attesa del futuro

Kim MinJae è in attesa del futuro ma sembra certo l’addio al Napoli: intanto è in Corea del Sud, arruolato nell’esercito.

Il difensore ha dovuto rispondere alla chiamata del suo paese e dovrà aderire alla leva obbligatoria per 21 giorni. La notizia aveva lasciato basiti tanti tifosi perché il numero 3 azzurro poteva restare nell’esercito per ben 21 mesi.

Soldato Kim: arruolato nell’esercito per 21 giorni

La partita contro la Sampdoria potrebbe essere stata anche quella dell’addio di Kim al Napoli e l’ultimo passaggio in città. Per arruolarsi nell’esercito per soli 21 giorni è stato investito della “medaglia al merito sportivo”. Vincendo i Giochi Asiatici nel 2018 con la Corea del Sud, i calciatori hanno potuto avvantaggiarsi di uno “sconto” della leva obbligatoria che, altrimenti sarebbe stata di 21 mesi.

Al termine dei 21 giorni di leva obbligatoria, Kim volerà in Germania per svolgere le visite mediche con il Bayern Monaco che ha deciso di pagare la clausola rescissoria e strapparlo al Napoli.

Firmerà un contratto a cifre importantissime, circa 10 milioni a stagione, e giocherà in uno dei migliori club al mondo.