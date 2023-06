Danso al Napoli: sviluppi in corso, si inscerisce un altro club

Il Napoli ha messo nel mirino Kevin Danso per sostituire Kim MinJae: ci sono sviluppi di mercato molto importanti in corso e presto potrebbero esserci gli annunci.

Il calciomercato degli azzurri è già iniziato e nei prossimi giorni potrebbe esserci la prima cessione importantissima. La volontà del presidente De Laurentiis è quella di trattenere tutti i big ma con il difensore sudcoreano non può opporre resistenza a causa della presenza della clausola rescissoria.

Napoli ancora su Danso: si inserisce il Lipsia

Il nome di Kevin Danso non è mai uscito dai radar del Napoli. Gli azzurri hanno individuato nel difensore austriaco uno dei nomi giusti per poter sostituire Kim MinJae che nelle prossime ore diventerà un difensore del Bayern Monaco.

Danso al Napoli sarebbe un ottimo colpo di mercato per età, caratteristiche ed esperienza. Nell’ultima stagione è stato nominato “Miglior difensore della Ligue1” e questo ha favorito anche il rialzo economico del suo cartellino. Il Lens, per cederlo, chiede almeno 25 milioni di euro: cifre che hanno fatto fare un passo indietro al Napoli.

Secondo quanto riferisce Sky Sport Austria, c’è anche il Lipsia sulle tracce di Kevin Danso. Il difensore austriaco potrebbe pensare di fare uno step in Germania anziché in Francia, per avvicinarsi anche alla famiglia. Il club della Red Bull sta per cedere Josko Gvardiol al Manchester City e con parte di quell’incasso può tentare l’assalto al classe ’98.