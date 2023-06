Futuro Ambrosino: due offerte per il Napoli, la decisione

Giuseppe Ambrosino è uno dei giovanissimi del Napoli che si è messo in mostra nelle serie minori: ora va deciso nuovamente il suo futuro.

L’attaccante napoletano è stato anche uno dei protagonisti dell’Italia Under20 al Mondiale in Argentina e a stagione terminata è pronto a far ritorno al Napoli. La scorsa estate Luciano Spalletti ne parlava con grande ammirazione, pur ammettendo il percorso di crescita necessario per fare un ulteriore step.

Calciomercato Napoli: può cambiare il futuro di Ambrosino

Il futuro di Giuseppe Ambrosino è da decifrare. L’attaccante classe 2003 ha giocato l’ultima stagione in Serie B con il Cittadella e ha collezionato 2 gol e 2 assist in 19 presenze totali. Non uno score importante ma per molti tratti della stagione è stato utilizzato solo come pedina nella seconda parte della partita.

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, Ambrosino potrebbe lasciare nuovamente Napoli nella prossima finestra di trasferimenti. L’attaccate sarà visionato prima da Rudi Garcia, che lo valuterà a Dimaro e poi deciderà il suo futuro.

Ci sono almeno un paio di squadre di Serie B pronte a chiedere il prestito dell’attaccante nato a Procida e pronto al salto di qualità. Il Napoli vuole valorizzarlo e, visto, il contratto in essere fino al 2026 può tranquillamente optare per il prestito.