Chiesa al Napoli? Arriva la netta bocciatura del calciatore: il motivo

Il Napoli sembra essersi interessato a Federico Chiesa per l’attacco: il calciatore della Juventus potrebbe essere il colpo grosso dell’estate.

L’affare Federico Chiesa non è ancora una trattativa entrata nel vivo del mercato e di difficilissima realizzazione ma non è da escludere completamente un approccio diretto di Aurelio De Laurentiis per capire la fattibilità della situazione.

Calciomercato Napoli: occhi su Chiesa

Chiesa al Napoli sembra essere solo un “sogno” di calciomercato. Gli azzurri non hanno messo in piedi spesso trattative del genere in entrata ma ora con le difficoltà sportive ed economiche della Juventus potrebbero tentare l’assalto.

Chiesa al Napoli ricoprirebbe il ruolo di esterno destro, al posto di uno tra Lozano e Politano. Il giornalista Paolo Del Genio, però, ha bocciato l’operazione Chiesa per una questione fisica: gli infortuni vissuti nelle ultime due stagioni non convincono il cronista che a TeleCapri ha spiegato i motivi del ‘no’ all’affare.