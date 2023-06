Napoli su Caprile: due squadre di Serie A tentano l’anticipo

Il Napoli sta sondando il terreno per Elia Caprile: il portiere del Bari piace da tempo agli azzurri ma ora ci sono altri club interessati. In Serie B ha disputato un’ottima stagione e piace agli azzurri che sono favoriti anche dalla multiproprietà di Aurelio De Laurentiis.

Il futuro della porta del Napoli è affidato ancora ad Alex Meret ma il mancato riscatto di Pierluigi Gollini costringerà la società a dover puntare su un nuovo secondo portiere. E il profilo di Caprile piace moltissimo all’area sportiva che vuole provare a chiudere l’affare.

Napoli su Caprile: aumenta la concorrenza

Elia Caprile è uno dei nomi più importanti del panorama calcistico italiano. Attualmente impegnato agli Europei con la Nazionale Under 21, il portiere del Bari attenderà ancora qualche settimana prima di capire ufficialmente il suo futuro.

Caprile sembra pronto al salto di qualità e il Napoli ha in mente un piano preciso: acquistarlo e girarlo in prestito ad un club di Serie A per fargli maturare esperienza. Ma secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, si stanno muovendo altri club italiani sul classe 2001.

Caprile ha il contratto fino al 2025 con il Bari e potrebbe partire per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. L’Empoli sembra in pole position, visto l’addio di Guglielmo Vicario e la necessità di un nuovo numero 1; nelle ultime ore, però, si è inserito anche il Torino. Il Napoli farà le valutazioni del caso e De Laurentiis deciderà se cederlo a “terzi” o tenerlo nel suo pacchetto societario.