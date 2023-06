Un jolly per il Napoli: gioca in tutti i ruoli, tranne in porta e in attacco

Il calciomercato del Napoli è già molto vivo: la società ha messo nel mirino un nome nuovo che ha caratteristiche molto particolari. Gli azzurri intendono continuare il percorso di crescita e hanno puntato profili importanti na ancora “nascosti” per la prossima stagione.

Con l’addio di Cristiano Giuntoli toccherà a Maurizio Micheli e ad Aurelio De Laurentiis mettere in piedi le trattative per la prossima estate. Ci sono già molti nomi sul tavolo e nelle prossime settimane possono andare avanti alcune trattative importanti per chiudere gli accordi.

Calciomercato Napoli: colpo turco per Rudi Garcia

La rosa del Napoli va migliorata in ogni reparto. Al di là delle possibili cessioni, la squadra è al centro di numerose trattative con volti nuovi che dovranno necessariamente completare la rosa per continuare ad essere competitivi. E da anni, ormai, il Napoli ha occhi e interressi in Turchia, dal quale ha acquistato calciatori di primo livello come Elmas e Kim.

Il Napoli ha messo nel mirino Ferdi Kadioglu. Il classe ’99 è nato in Olanda ma ha passaporto turco e si è messo in mostra con prestazioni di primo livello nella Super Lig. Era stato opzionato anche la scorsa estate ma poi i colloqui non si erano mai trasformati in un’offerta vera e propria né, dunque, in una reale trattativa.

Kadiogliu al Napoli potrebbe essere un colpo importante per la prossima stagione e in vista del futuro. Il Fenerbahçe lo valuta almeno 25 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2026, rinnovato a marzo del 2022.

Napoli su Kadioglu: gioca in tutti i ruoli

Ferdi Kadioglu risolverebbe tantissimi problemi in un colpo solo per il Napoli. In Turchia gioca soprattutto da terzino destro ma nella sua carriera ha messo in mostra e sviluppato qualità per poter essere un vero e proprio jolly. Nella sua carriera ha giocato solo nel NEC e nel Fenerbahçe ed è stato schierato in tutti i ruoli, tranne da portiere e da attaccante.