Il Napoli sta studiando il profilo di Beto per l’attacco in caso di cessione di Osimhen: ma c’è un’altra squadra pronta all’assalto. In Serie A ci sarà un effetto domino di attaccanti e il portoghese potrebbe scatenare l’asta.

In casa azzurra non è prevista la rivoluzione della rosa nel mercato estivo ma se dovessero arrivare offerte indecenti anche i big potrebbero essere ceduti. De Laurentiis ha già chiarito questo aspetto in più occasioni ma è anche certo dello status del Napoli e dell’importanza dei calciatori in rosa, che genererebbero incassi straordinari.

Napoli su Beto: c’è il “pericolo” Salernitana

Il Napoli sta valutando il profilo di Beto per l’attacco in caso di partenza di Victor Osimhen. La dirigenza ha individuato nelle caratteristiche del centravanti portoghese il possibile sostituto dell’attuale numero 9 azzurro e sono stati avviati i primi colloqui.

L’Udinese vuole 25-30 milioni per cedere Beto e il Napoli sta pensando alla formula giusta per provare ad accelerare e “bloccare” il calciatore, prima di conoscere il futuro di Osimhen. Nelle ultime ore, però, c’è un inserimento da altri club di Serie A per il classe ’98.

Come appreso dalla nostra redazione, infatti, la Salernitana ha deciso di provare un assalto per acquistare Beto. Paulo Sousa ha chiesto rassicurazioni sul mercato e il presidente Iervolino ha intenzione di non badare a spese per fare il salto di qualità. I granata sarebbero pronti ad offrire un’importante base cash, con ricchi bonus e anche il cartellino di Pasquale Mazzocchi per abbassare le richieste economiche.