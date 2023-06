Il Milan strappa il colpo al Napoli: accordo ad un passo

Il Napoli è una delle società più chiacchierate sul calciomercato ma ci sono alcuni colpi che potrebbero sfumare nei primi giorni di luglio. Le trattative per migliorare la rosa sono già iniziate ma stanno coinvolgendo diversi club di primo livello.

La squadra di Rudi Garcia ha bisogno di pochi miglioramenti, visti i risultati maturati nell’ultima stagione, ma ci sono dei colpi da dover mettere necessariamente a segno per tenere alto il valore della rosa e provare ancora a stupire.

Calciomercato Napoli: la verità su Arda Guler

Il primo nome sulla lista di tanti top club è quello di Arda Guler. Il talentuoso trequartista turco è balzano in cima ai desideri di tante società che hanno deciso di puntare sul campioncino del Fenerbahçe per migliorare la rosa. È uno dei talenti più cristallini del calcio europeo ed essendo un classe 2005 è ancora alla portata di tutte le società.

Napoli e Milan, in Serie A, hanno deciso di provare l’accelerata per Arda Guler ma ora sono i rossoneri in vantaggio. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, infatti, la dirigenza rossonera ha deciso di pagare la clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro e avviare le trattative con il suo entourage.

La parte complessa è proprio questa, visto che gli agenti e la famiglia chiedono cifre importantissime di commissione. Il Milan sta provando ad accelerare ma ci sono anche altri top club europei, soprattutto in Premier League, pronti all’assalto definitivo. In questa corsa il Napoli sembra la squadra più defilata, viste le volontà economiche di tutte le parti in causa.