Il Real Madrid rovina i piani del Napoli: cambiano gli scenari

Il calciomercato è iniziato con grandissimi movimenti e trasferimenti ricchissimi: c’è anche il nome di Osimhen tra le possibili cessioni. Il Napoli Campione d’Italia potrebbe perdere qualche pedina importantissima con gli assalti delle big europee.

Dall’Arabia Saudita alla parte ricca dell’Europa: il calciomercato sta continuando a regalare sorprese inaspettate a tutti i club e ai rispettivi campioni. Ufficialmente mancano ancora 10 giorni all’inizio della sessione estiva di trasferimenti ma ci sono già molti movimenti extra lusso che stanno trovando conferme. Tanti calciatori europei hanno deciso di sposare i progetti – e i soldi – arabi per concludere al meglio le rispettive carriere ma si è scatenato un pericolosissimo effetto domino.

Real Madrid e PSG a colloquio: c’è Osimhen in “pericolo”

Il calciomercato sta regalando grandissime sorprese e ufficialità che sembravano impossibili fino a qualche settimana fa. Ogni club europeo è al centro di cessioni e acquisti illustri che daranno nuova forma al calcio mondiale. In tantissimi stanno seguendo le orme di Cristiano Ronaldo e l’ondata saudita potrebbe continuare anche nelle prossime settimane.

Ma non c’è solo l’Arabia Saudita sullo sfondo del calciomercato. I grandi club europei stanno iniziando a muovere i primi passi anche per cambiare le pedine nello scacchiere del nostro continente. E tra i trasferimenti da urlo potrebbe esserci anche quello di Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid. Solo pochi giorni fa il campione francese aveva annunciato la sua volontà di continuare la sua esperienza in patria ma secondo El Chiringuito TV l’accordo tra le parti sarebbe vicinissimo.

Mbappé potrebbe essere presentato al Bernabeu il 23 luglio e ora le due società starebbero trattando le cifre per l’accordo. Il PSG chiede 200 milioni, i Blancos al momento ne offrono 120 ma hanno già un accordo i massima con la star transalpina.

Mbappé al Real Madrid libera la strada per Osimhen al PSG

L’eventuale cessione di Mbappé al Real Madrid riguarda da vicino anche il Napoli e il calciomercato di Serie A. Dopo l’addio di Messi, il PSG direbbe addio anche alla seconda stella, lasciando tutto l’attacco nelle idee e nei piedi di Neymar. Ma a quel punto servirà un nuovo centravanti di grande spessore e il presidente Al-Khelaifi è pronto a guardare in Serie A.

Nel mirino del PSG c’è Victor Osimhen e i parigini potrebbero accontentare le richieste economiche del Napoli e del calciatore per concludere l’affare più ricco dell’era De Laurentiis. Con Higuain si era raggiunto il record con la cessione per 90 milioni che, in questo caso, verrebbe superata di molti milioni.

Il Napoli non chiude le porte alla cessione di Osimhen ma chiede almeno 150 milioni per cedere il nigeriano. A cifre minori De Laurentiis non ha nemmeno intenzione di sedersi al tavolo delle trattative e, anzi, sarebbe pronto ad offrire un rinnovo biennale al suo centravanti e capocannoniere dell’ultima Serie A.

Il calciomercato del Napoli inizia a farsi incandescente con forti pericoli dello tsunami che potrebbe provocare la cessiond di Kylian Mbappé al Real Madrid.