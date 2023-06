Quando ci sarà il raduno del Napoli: Garcia ha stabilito la data

La stagione 20223-24 è già alle porte e il nuovo Napoli targato Rudi Garcia molto presto si radunerà a Castel Volturno per le visite mediche. La squadra Campione d’Italia ripartirà da un nuovo progetto che ha come primo obiettivo difendere lo Scudetto e continuare con la crescita.

Gli azzurri sono chiamati ad una stagione di grandi conferme, sia in Serie A che in Europa. Ma servono anche conferme di gruppo e individuali, per dimostrare di non essere capitati un anno “fortunato” ma di avere la stoffa per continuare a vincere e a stare in cima.

Raduno Napoli 2023-24: ecco quando si incontra la squadra

Terminata la stagione con lo Scudetto, molti calciatori del Napoli sono stati impegnati anche con le rispettive Nazionali per le partite intercontinentali che hanno chiuso definitivamente l’annata calcistica. Ora sarà tempo di relax e vacanze per tutti gli azzurri, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione.

La Gazzetta dello Sport rivela che Rudi Garcia è stato al Konami Training Center di Castel Volturno nei giorni scorsi, per visionari uffici, campi da allenamento e tutta la struttura del Napoli.

Il raduno dei calciatori a CastelVolturno avverrà il 12 luglio, due giorni prima della partenza per Dimaro. Ci saranno le primevisitemediche per mettere a fuoco le condizioni di tutti e iniziare a strutturare il lavoro.