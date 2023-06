Hamsik a Napoli da dirigente: l’agente svela il futuro

Marek Hamsik ha detto basta con il calcio giocato dopo le ultime partite con la Slovacchia: tornerà al Napoli da dirigente? Il campione slovacco è richiesto da tutti i tifosi azzurri che vorrebbero una figura di riferimento importante come l’ex capitano.

Il futuro di Hamsik potrebbe essere ancora nel mondo del calcio ma non più da calciatore, bensì da dirigente, come ha annunciato in più occasioni. Ad oggi non ha proposte concrete sul piatto ma tante occasioni che possono aprirsi nei prossimi mesi.

Napoli: torna Hamsik da dirigente? Parla l’agente

Il ritorno di Marek Hamsik al Napoli è la speranza di tantissimi tifosi azzurri che vorrebbero affidare un ruolo in dirigenza all’ex capitano. Ha scritto pagine importanti della storia del club e potrebbe essere figura di riferimento per tanti giovani calciatori che in futuro vestiranno la maglia azzurra.

L’agente di Marek Hamsik, Martin Petras, ai microfoni di Radio CRC ha parlato della possibilità di vedere l’ex capitano di nuovo in casa Napoli, ma da dirigente.