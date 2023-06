Cessione Zielinski, il sostituto gioca già in Serie A: le ultime

Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista della prossima stagione: Piotr Zielinski può dire addio per un’offerta importante. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e difficilmente firmerà il rinnovo.

La società sta iniziando a valutare il futuro nei minimi dettagli e anche per Zielinski è tempo di tirare le somme. Dopo 7 stagioni in maglia Napoli per l’ex Empoli è arrivato il tempo del bivio: firmare un rinnovo al ribasso o cessione.

Calciomercato Napoli: cessione Zielinski, il sostituto è Koopmeiners

Piotr Zielinski può dire addio al Napoli. Ci sono offerte sia dalla Serie A che dalla Premier League e dopo aver resistito alle sirene della passata stagione ed essere riuscito a vincere uno Scudetto, per il classe ’94 potrebbe essere arrivato il momento dei saluti.

Il prescelto dal Napoli per sostituire Zielinski è Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è il primo nome sulla lista degli azzurri e presto si potrebbe affondare il colpo definitivo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Koopmeiners è tornat in cima ai desideri del Napoli viste le difficoltà per arrivare a Gabri Veiga, sempre più vicino alla Premier League. L’Atalanta, com’è noto, non è bottega facile ma il Napoli intende chiudere l’affare il prima possibile per regalare un grande talento a Rudi Garcia.