Rinnovo Osimhen, il Napoli ha deciso il limite della nuova offerta

In casa Napoli si è iniziato a parlare del rinnovo di Victor Osimhen, ancora al centro di numerose voci di calciomercato. L’attaccante nigeriano è stato fondamentale per lo Scudetto e Aurelio De Laurentiis ha deciso di trattenerlo offrendo un nuovo contratto.

Osimhen è stato il capocannoniere della Serie A e con i suoi gol ha trascinato la squadra di Luciano Spalletti a riscrivere la storia del club. Anche in Champions League è stato decisivo, con prestazioni di primo livello che lo hanno portato nei taccuini di tutte le big d’Europa.

Rinnovo Osimhen: le cifre del nuovo ingaggio proposto dal Napoli

Il futuro di Osimhen è tutto da scrivere: il Napoli vorrebbe trattenerlo ancora per lungo tempo e offre un importante rinnovo di contratto per blindarlo. Le big europee, però, non sono dello stesso avviso e proveranno a strapparlo agli azzurri già nelle prossime settimane.

Servono offerte faraoniche per portare Osimhen via dal Napoli e PSG, Manchester United e Bayern Monaco non sono spaventate da questo aspetto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, però, il piano del Napoli è molto chiaro: nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Roberto Calenda (agente del bomber) per definire il futuro.

Il procuratore di Osimhen vuole conscere qual è il prezzo che De Laurentiis ha deciso in caso di cessione. E a quel punto l’ingaggio dovrà essere proporzionato a quella cifra in caso di rinnovo.

Il Napoli non offrirà più di 6 milioni netti, riuscendo a sfruttare ancora le agevolazioni del Decreto Crescita che nel caso del centravanti classe ’98 sono estendibili in quanto ha una figlia in Italia e ha acquistato anche una casa.