Nuovo staff di Rudi Garcia al Napoli: restano “tracce” di Spalletti

L’era Rudi Garcia è iniziata pochi giorni fa in casa Napoli: dopo l’addio di Spalletti si è deciso di ricominciare dal tecnico francese e dal nuovo staff che comporrà la squadra “dietro le quinte”.

L’allenatore ex Roma è stato anche al Konami Training Center dove ha valutato tutto il Centro Sportivo per iniziare ad entrare in sintonia con il nuovo ambiente. Le dimissioni di Luciano Spalletti lasciano una grande eredità e un’enorme responsabilità in vista della prossima stagione, che si preannuncia molto complicata per i Campioni d’Italia in carica.

Napoli: Garcia ha deciso il suo nuovo staff

La nuova era è iniziata con grandi premesse, con Rudi Garcia che ha parlato a chiare lettere degli obiettivi del club e della volontà di continuare a stare in cima alla classifica di Serie A e far bene anche in Europa.

L’addio di Spalletti, però, ha lasciato molte note positive, tra cui alcuni uomini nel nuovo staff tecnico. L’edizione odieruna de Il Corriere dello Sport svela i nomi che faranon parte della “squadra nascosta” di Rudi Garcia. Del vecchio corso c’è il preparatore atletico Francesco Sinatti ed è rimasto anche Alejandro Rosalen Lopez, il preparatore dei portieri.

Lo staff sanitario del dottor Canonico è rimasto intatto, così come c’è la conferma di Simone Beccaccioli, il match-analyst che con Garcia ha già vissuto un’esperienza professionale a Roma. Ci sono anche volti nuovi, ovviamente, portati proprio da Garcia: ci sono Stephane Jobard e Claude Fichaux, i collaboratori di sempre, a cui si è aggiunto Paolo Rongoni.