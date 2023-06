Napoli, proposta per un altro addio eccellente: la risposta

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e le prossime settimane potrebbero essere decisive anche per qualche cessione. Il futuro di molti calciatori è in bilico dopo una stagione eccellente che ha portato le big a guardare in casa azzurra.

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione con il ritiro estivo a Dimaro e poi a Castel di Sangro, in casa Napoli si inizia a guardare al futuro e a come migliorare la rosa da mettere a disposizione di Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli: anche il futuro di Politano è da valutare

Matteo Politano è stato uno dei protagonisti della stagione storica del Napoli. L’esterno offensivo è stato fondamentale in tante occasioni, con il lavoro sfiancante che richiedeva Luciano Spalletti anche in fase difensiva che ha fatto perdere un po’ di lucidità in avanti sia all’ex Sassuolo che a Lozano.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, la Lazio ha fatto un sondaggio per Matteo Politano. Maurizio Sarri ha bisogno di un nuovo esterno destro che possa migliorare il parco attaccanti in vista della prossima stagione, in cui i biancocelesti saranno protagonisti anche in Champions League.

Ma Politano – riporta il quotidiano – avrebbe risposto con un secco “no, grazie”. La sua volontà è quella di restare a Napoli e continuare a vestire la maglia azzurra per provare a vincere altri trofei.