Napoli sul talento del Sassuolo: si scatena l’asta, ecco il prezzo

Il Napoli sta valutando diversi nomi dal calciomercato e può provare a chiudere alcune trattative: piace il talento del Sassuolo. Gli azzurri hanno già fatto affari con i neroverdi negli anni e possono consolidare l’ottimo rapporto.

La volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di accrescere ancor di più, laddove possibile, il valore del Napoli. Con Rudi Garcia si è avviato un progetto che deve portare altre vittorie – come annunciato in conferenza stampa – e ora si valutano nomi importanti.

Calciomercato Napoli: c’è Frattesi nel mirino

Uno dei nomi sul taccuino del Napoli per la prossima stagione è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo si è dimostrato uno dei migliori della Serie A nella passata stagione e ora ha attirato gli occhi delle big d’Italia.

Il centrocampista del Sassuolo piace da tempo anche al Napoli ma sulle sue tracce ci sono anche Milan, Inter, Roma e Juventus. Il calciomercato estivo sarà incentrato sul suo nome e il club neroverde ha intenzione di incassare il più possibile per dirgli addio.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Sassuolo vuole 40 milioni di euro per la cessione di Frattesi. Il Napoli guarda interessato ma al momento non affonda il colpo perché vuole prima capire se ci sarà qualche cessione illustre. Ci sono interessamenti anche dalla Premier League ma la volontà del calciatore è quella di restare in Serie A.