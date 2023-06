Giuntoli-Napoli, sciolte le tensioni con De Laurentiis: fissata la data

Il Napoli e Cristiano Giuntoli stanno vivendo un periodo di crisi dovuto alla volontà di addio del direttore sportivo. Com’è ormai noto è nel mirino della Juventus e vuole dire addio già per la prossima stagione, per iniziare un nuovo progetto.

Tra la Juventus e Cristiano Giuntoli, però, c’è Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli era intenzionato a trattenere a tutti i costi il suo ds, arrivando anche allo scontro totale, ma ora le parti si stanno ammorbidendo per trovare un accordo.

Giuntoli – De Laurentiis: deposta l’ascia di guerra, sarà addio

Tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis c’è stata aria tesa nelle ultime settimane. Il direttore sportivo ha vissuto il mese dopo lo Scudetto da separato in casa, tanto da non presentarsi neppure alla conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, ora sta tornando il cielo sereno tra le parti. Dopo aver trovato il nuovo allenatore ed essersi calato nella nuova stagione, anche il presidente De Laurentiis si è ammorbidito rispetto alla posizione di Giuntoli.

Dall’altro canto, il ds del Napoli sta evitando di pressare il patron per far sì che presto possa risolversi la situazione controversa. Presto si arriverà ad una conclusione positiva per tutte le parti: secondo il quotidiano gli ultimi giorni di giugno saranno decisivi per l’addio di Giuntoli al Napoli.