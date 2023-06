Napoli su Arda Guler: gol straordinario del talento turco – VIDEO

Il Napoli è sulle tracce di Arda Guler: il talento turco è uno degli astri nascenti del calcio mondiale e può fare subito il salto di qualità. Lo scouting del Napoli segue da tempo il classe 2005 del Fenerbahçe e nel calciomercato estivo può tentare l’assalto.

Protagonista con il Fenerbahçe nel campionato turco e anche con la Nazionale, Arda Guler sta diventando decisivo anche per la qualificazione della Turchia ai prossimi Europei.

Gol straordinario di Arda Guler: il Napoli tenta l’affondo?

Questa sera si è giocata Turchia Galles, partita valida per il Girone D delle Qualificazioni ai prossimi Europei.ArdaGuler si è reso protagonista di una mezz’ora spettacolare, in cui ha trovato anche la rete del definitivo 2-0 che ha portato i balcanici al primo posto in classifica.

Il gol di Arda Guler è arrivato al minuto 80, dopo 20 minuti dal suo ingresso in campo. Il talentuosissimo trequartista turco si è liberato sul vertice dell’area di rigore e ha lasciato partire un sinistro a giro che ha lasciato di sasso Ward e ha regalato la certezza della vittoria ai suoi.

In casa Napoli il nome di Arda Guler fa gola da più di un anno ma non c’è mai stato l’affondo decisivo, fino ad ora. Ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro e potrebbe essere un rinforzo importantissimo in vista del futuro.