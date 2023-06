Garcia parla al cuore dei tifosi del Napoli: pensiero da applausi

Rudi Garcia è stato appena presentato come nuovo allenatore del Napoli: il tecnico ha parlato anche al cuore dei tifosi. Prima della conferenza stampa ha ricevuto un’accoglienza meravigliosa e ha subito ricambiato con molto affetto.

I tifosi del Napoli si sono ritrovati all’esterno del Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte e hanno incoraggiato sin da subito Rudi Garcia per il nuovo lavoro che andrà a svolgere dalle prossime settimane.

Rudi Garcia si prende subito i tifosi: cosa ha detto

In conferenza stampa Rudi Garcia ha parlato subito della volontà di tenersi stretti i tifosi del Napoli per tutto l’arco della stagione. Ha conosciuto da molto vicino il vecchio ‘San Paolo’, ma sempre da avversario e sa bene quanto può essere importante una spinta simile.

L’obiettivo di Rudi Garcia in conferenza stampa è stato anche quello di entrare subito in contatto diretto con i tifosi del Napoli. Il nuovo allenatore si è detto pronto a portare in giro per l’Italia l’orgoglio partenopeo.