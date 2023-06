Garcia: “De Laurentiis convinto dai risultati. Chi resta? Parlerò con tutti”

Rudi Garcia ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di presentazione come allenatore del Napoli.

Quello di oggi è stato il Rudi Garcia– day per il Napoli. L’allenatore francese si è presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico degli azzurri e ha rivelato tutta la sua carica per questa nuova avventura.

Garcia parla da nuovo tecnico del Napoli

Il nuovo tecnico del Napoli, dopo la conferenza, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, svelando come sia riuscito a convincere il presidente De Laurentiis di essere il profilo giusto per gli azzurri. Di seguito quanto riportato:

Non sono io che ho convinto il presidente, lo hanno convinto i miei risultati e la mia ambizione. Su questo ho trovato subito un’intesa con lui, è molto ambizioso e non vuole fermarsi dopo lo Scudetto. Sto scoprendo questa città, vedo l’orgoglio dei tifosi, sono molto fieri di questa squadra e io voglio far continuare questa cosa e farli divertire.

Il tecnico ha anche chiarito il rapporto che intende costruire con i calciatori azzurri e, soprattutto, come intende mantenere alta l’attenzione sull’aspetto mentale dopo il successo dello scorso anno. Di seguito quanto riportato: