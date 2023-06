Retroscena Conceiçao-Napoli: svelati i motivi del mancato affondo

Il Napoli aveva sondato il terreno anche per Sergio Conceiçao come nuovo allenatore dopo Luciano Spalletti. L’allenatore portoghese era uno dei 40 della lista di De Laurentiis ma non c’è mai stato l’affondo decisivo per l’accordo.

Il Napoli ha scelto di ripartire da Rudi Garcia dopo un lungo casting portato avanti dal presidente azzurro che ha deciso di affidare la squadra al tecnico francese – già ex Roma in Serie A – volenteroso di rimettersi in gioco.

Napoli, contatti con Conceiçao: i motivi del mancato affondo

Nella lista di Aurelio De Laurentiis c’era anche Sergio Conceiçao, allenatore del Porto ed ex centrocampista di Inter e Lazio. Nel corso degli anni ha mostrato tanti miglioramenti ed era stato accostato alla panchina azzurra anche qualche anno fa, prima dell’accordo con Luciano Spalletti.

De Laurentiis ha solo sondato il terreno con Conceiçao ma non ha mai pensato all’affondo definitivo e il motivo è presto detto. Secondo quanto riferisce A Bola, infatti, nel contratto del tecnico con il Porto – in scadenza nel 2024 – c’è una clausola rescissoria di 18 milioni di euro.

Il presidente del Napoli ha annunciato a più riprese che non avrebbe mai pagato penali per liberare un allenatore e per questa ragione non c’è stata più di una chiacchierata con il portoghese. Ora nel suo futuro potrebbe esserci il PSG, ancora alla ricerca di un nuovo allenatore e allettato da due nomi: Conceiçao e Luis Enrique.