Napoli, il club di Premier League vuole soffiare l’obiettivo azzurro

Il Napoli è già molto attento alle vicende di calciomercato per la prossima stagione. Gli azzurri sono in corsa con un club di Premier League per un colpo d’oro che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

La squadra è stata affidata a Rudi Garcia, pronto a prendere un’eredità pesantissima che ha lasciato Luciano Spalletti. Continuare a vincere sarà estremamente complesso, visto che alcuni dei calciatori migliori sono nel mirino delle big europee.

Calciomercato Napoli: piace Schuurs per la difesa

Il calciomercato del Napoli è già fitto di nomi e di impegni. La società sta valutando diversi nomi per la difesa, considerato l’addio ormai certo di Kim MinJae, ad un passo dal nuovo accordo con il Bayern Monaco.

Tra i nomi sulla lista del Napoli come sostituto di Kim c’è Perr Schuurs del Torino. Il difensore olandese è uno dei migliori giovani della Serie A e si è messo in mostra con una stagione molto importante. Piace agli azzurri che, però, devono stare attenti agli assalti in arrivo dalla Premier League.

Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, infatti, c’è il Crystal Palace che sta spingendo sull’acceleratore per strappare il difensore al Torino e alla concorrenza del Napoli. Il club granata chiede almeno 25 milioni di euro e saranno decisivi i prossimi giorni per capire come si evolverà la trattativa.