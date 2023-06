Futuro Koulibaly, scelta clamorosa: lascia subito il Chelsea

Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare il Chelsea dopo una sola stagione a Stamford Bridge: scelta clamorosa dell’ex difensore del Napoli che dice subito addio alla Premier League.

Non è stata fortunata la sua prima stagione nel campionato inglese, visto che i Blues hanno cambiato ben tre allenatori e ha trovato poco spazio per esprimersi al meglio. L’addio di Koulibaly al Napoli era stato assorbito con molte difficoltà da tutti i tifosi azzurri che poi, in pochi mesi, hanno potuto trovare le certezze che si pensavano perse in Kim MinJae.

Calciomercato, Koulibaly cambia il suo futuro: vicino all’Al-Hilal

Il futuro di Koulibaly sarà all’Al-Hilal. Il difensore senegalese classe ’91 è vicinissimo all’accordo con il club saudita che continua a fare “piazza pulita” di molti campioni che giocano in Europa. Secondo quanto riferisce Relevo, il club asiatico ha intenzione di chiudere il prima possibile per l’ex Napoli che, dal suo canto, ha aperto alla possibilità di firmare subito.

Kalidou Koulibaly è vicinissimo all’Al-Hilal. L’accordo con il club saudita potrebbe essere chiuso nel giro di pochi giorni e potrebbe mettersi subito a disposizione di Emiliano Diaz, anche se la società sta cercando di chiudere l’accordo anche con Massimiliano Allegri.

La notizia di Koulibaly in Arabia Saudita riguarda anche l’Inter che ha cercato di strappare l’ex difensore del Napoli al Chelsea per sostituire Milan Skriniar, ormai promesso sposo del PSG.