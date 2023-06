Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un rebus per il Napoli. Il centravanti nigeriano piace a tutte le big europee che stanno pensando all’affondo decisivo per riuscire ad acquistare uno dei migliori attaccanti del mondo.

La stagione di Osimhen è finita questa sera, con la partita tra Sierra Leone e Nigeria in cui si è reso protagonista dell’ennesima doppietta che lo ha portato a quota 33 gol in 40 partite tra azzurri e Super Eagles.

Calciomercato Napoli: Osimhen non andrà al Real Madrid

Tra le squadre interessate a Victor Osimhen c’era sicuramente anche il Real Madrid. Il club spagnolo ha appena detto addio a Karim Benzema e si è messo alla ricerca di un nuovo numero 9 che dovrebbe ereditare una maglia pesantissima.

Osimhen era uno dei nomi in lista Real Madrid come nuovo centravanti ma non è più un obiettivo. Il club madrileno ha definito in queste ore l’acquisto di Joselu dall’Espanyol e non intende occpuare un altro slot per il centravanti.

L’idea è tutta di Florentino Perez che, stando a quanto riferisce El Chiringuito Tv, vuole attendere il 2024 per tentare l’assalto decisivo a Kylian Mbappé che ha già annunciato la volontà di restare a Parigi almeno per un’altra stagione.