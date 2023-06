Victor Osimhen è protagonista anche con la Nigeria. La stagione strabiliante dell’attaccante classe ’97 continua a regalare gol ed emozioni anche dopo la fine del campionato con il Napoli.

La Nigeria di Victor Osimhen si è qualificata per la Coppa d’Africa che si giocherà dal 24 gennaio 2024 in Costa d’Avorio. Anche quest’oggi, nella partita tra Sierra Leone e Nigeria, il bomber del Napoli è stato decisivo per il risultato finale.

Nigeria, Osimhen segna una doppietta per la Coppa d’Africa

Con la doppietta di Osimhen contro la Sierra Leone, la Nigeria si qualifica aritmeticamente alla Coppa d’Africa 2024. Il centravanti del Napoli ha messo a referto due reti importantissime che determinano il cammino quasi perfetto delle ‘Super Eagles’ con 5 vittorie su 6 partite disputate.

La partita di Osimhen inizia al minuto 19 e il gol è spettacolare. Lanciato in profondità contro la difesa di Sierra Leone, ha scavalcato il portiere avversario con un pallonetto delizioso che ha regalato il vantaggio ai suoi. Il secondo gol di Osimhen, invece, è stato molto fortunoso: bravo a liberarsi e a controllare il pallone in area di rigore, si è trovato a superare il portiere con un tocco molto casuale e una papera del portiere Sesay. La partita è terminata 2-3.

VICTOR OSIMHEN OPENED THE SCORING WITH A GREAT FINISH!!!pic.twitter.com/8qjwEevTN2 — Football Report (@FootballReprt) June 18, 2023