Lozano il sacrificio del Napoli: De Laurentiis ha deciso le cifre

Hirving Lozano è uno dei possibili sacrifici del calciomercato estivo del Napoli. El Chucky piace a tanti club importanti che stanno pensando di portarlo via dalla Serie A per contare sulle sue qualità. Con il Napoli è stato molto importante soprattutto dal punto di vista tecnico e tattico, anche se ha perso la verve offensiva.

Il nome di Lozano è uno di quelli che possono dire addio al Napoli nelle prossime settimane. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e la società non intende rinnovare alle stesse cifre attuali (4,5 milioni a stagione) ma solo al ribasso.

Calciomercato Napoli: Lozano verso la cessione

La cessione di Lozano è una possibilità concreta. Ad un anno dalla scadenza del contratto la sua permanenza sembra impossibile, viste le difficoltà per il rinnovo e la volontà della società di non perdere più nessun calciatore a parametro zero.

Il West Ham è il club maggiormente interessato a Lozano. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il club londinese ha intenzione di puntare un calciatore esperto d’Europa per tornare alla grande in Europa League dopo la vittoria della Conference League.

Lozano dirà addio al Napoli ma per non meno di 2o milioni di euro. De Laurentiis intende incassare il più possibile dalla sua cessione, per poi reinvestire quegli stessi soldi su altri calciatori.