Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è in dubbio: l’attaccante nigeriano è tra i migliori d’Europa e ha attirato gli interessi delle big. Le sue qualità e caratteristiche sono sotto gli occhi di tutti e molto presto potrebbero arrivare offerte di grande spessore per portarlo via dalla Serie A.

Capocannoniere del campionato italiano e Campione d’Italia: Osimhen ha scritto pagine di storia a Napoli ma il suo futuro non è certo. Per De Laurentiis è incedibile ma non sono da escludere possbili accordi improvvisi, con i top club che stanno decidendo come e dove iniziare l’effetto domino dei centravanti.

Futuro Osimhen: De Laurentiis lo cede per 120 milioni

Victor Osimhen lascia il Napoli? Dopo Kim MinJae potrebbe essere proprio il nigeriano il sacrificato di turno della società. La volontà è quella di trattenerlo anche con l’avvento di Rudi Garcia. Il nuovo allenatore è felice della rosa attuale degli azzurri e sarebbe altrettanto felice di restare con lo stesso gruppo, così come è emerso dall’ultimo colloquio con De Laurentiis.

Ma le possibilità di addio ci sono e il patron ha deciso il prezzo da cui inizierà a vacillare per la cessione di Osimhen: 120 milioni. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per parlare di rinnovo e anche della posizione della soscietà.

In caso di addio di Osimhen, il Napoli ha nel mirino Jonathan David del Lille. Il centravanti canadese è stato il sostituto del nigeriano nel club francese e potrebbe fare lo stesso percorso in Serie A.