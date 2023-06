Il Napoli è alle prese con il futuro di Kim: l’addio del sudcoreano sembra ormai certo. Dopo una sola stagione – giocata su altissimi livelli – l’ex Fenerbahçe è pronto a dire addio e il Napoli si è messo sulle tracce di Piero Hincapié.

Gli azzurri non intendono farsi trovare impreparati in caso di cessione di Kim e stanno studiando molti profili diversi. Il difensore sudcoreano ha attirato gli occhi di tutte le big europee che, ora, hanno deciso di tentare l’affondo. In pole position c’è il Bayern Monaco che vuole continuare a creare un muro difensivo invalicabile e intende aggiungere un’altra pedina di primissimo livello a parco arretrato. Con de Ligt e Upamecano già in rosa, i bavaresi vogliono regalare a Thomas Tuchel un altro centrale di gran valore e sono pronti a versare la clausola rescissoria di 65-70 milioni per strappare il sudcoreano al Napoli.

L’addio di Kim MinJae non spaventa il club partenopeo che, intanto, sta valutando una lista di difensori da cui ripartire. Cedendo il difensore del centro-sinistra, il profilo che cerca il Napoli è un centrale giovane e mancino, già abituato al calcio eurpoeo e l’identikit perfetto corrisponde al nome di Piero Hincapié.

Calciomercato Napoli: occhi su Piero Hincapié

Piero Hincapié è un profilo che può fare al caso del Napoli. Classe 2002, mancino e da due stagioni perno principale del Bayer Leverkusen, con cui ha giocato sia in Champions League che in Europa League, potrebbe essere il nome a sorpresa su cui si fionderà il club azzurro per sopperire all’addio di MinJae.

Da due stagioni in Europa, il 21enne di Esmeraldas è considerato da anni uno dei difensori più promettenti del panorama intercontinentale. Protagonista da titolare anche al Mondiale in Qatar con il suo Ecuador, Hincapié è uno dei profili che sta seguendo il Napoli da molto vicino. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, c’è anche il suo nome nella short list di Rudi Garcia per il dopo Kim.

L’affondo per Hincapié può arrivare solo dopo la cessione del sudcoreano e intanto ci sono stati sondaggi esplorativi sia con il Bayer Leverkusen che con il suo entourage. Chiacchierata e nulla più al momento ma è un nome che stuzzica moltissimo per età, capacità, caratteristiche e prezzo.

Il Bayer Leverkusen lo acquistò dal Tallares nel 2021 per 6 milioni di euro e ora intende cederlo solo per una cifra che si aggiri sui 25 milioni di euro. Hincapié ha rinnovato lo scorso febbraio per rivedere l’aspetto economico inizialmente pattuito e rientra pienamente nei parametri imposti da De Laurentiis, visto che attualmente guadagna circa 1 milione di euro a stagione.

Chi è Piero Hincapié: nuovo obiettivo per la difesa del Napoli

Piero Hincapié è un nome che calza a pennello per il Napoli. Mancino naturale, giovanissimo e dai costi contenuti sia per ingaggio che per il cartellino. Già ai tempi del Tallares aveva attirato gli occhi di molte società europee e poi era stato il Bayer Leverkusen la più rapida a non farselo sfuggire. La scommessa da 6 milioni di euro ha ampiamente ripagato le aspettative e ora potrebbe essere il momento di fare il nuovo salto di qualità.

Il primo parametro di campo che lo rende il perfetto erede di Kim MinJae è l’asfissiante attenzione nella marcatura uomo contro uomo. Non è altissimo (183cm) ma è molto prestante fisicamente e fa della forza d’impatto e dell’anticipo il suo punto di forza. Ma è anche questo l’aspetto da migliorare, visto che nella passata stagione ha collezionato 15 ammonizioni e 1 espulsione in 43 presenze.

Da buon sudamericano, però, è molto bravo con il pallone tra i piedi e può fare da regista difensivo per far ripartire l’azione palla a terra da dietro, aiutando spesso e volentieri i centrocampisti nello sviluppo della manovra difensiva. Un nome importante ed emergente, dunque, per il Napoli che nelle prossime settimane può tentare l’affondo, anche se sul profilo di Hincapié ci sono altri club europei di primo livello.

