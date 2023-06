Kim, un club pronto a pagare la clausola: sorpassato lo United

Kim è ormai pronto a lasciare dopo appena una stagione in azzurro. Il difensore coreano ha attirato le attenzioni dei top club europei, pronti a pagare la clausola rescissoria.

Dopo le voci nelle scorse settimane che vedevano il Manchester United come il club più interessato al coreano da ieri è rimbalzata la voce che racconta di un Bayern Monaco attualmente in pole position.

Bayern pronto a pagare la clausola di Kim

La notizia è stata confermata da SkyDe, che riferisce come la trattativa stia procedendo rapidamente. I bavaresi vogliono fortemente il difensore del Napoli, e sono pronti a pagare la clausola rescissoria.



Ma quanto vale la clausola di Kim? Quando il Napoli ha comprato il difensore dal Fenerbahce è riuscito a inserirsi in extremis nell’affare per battere poi il Rennes e raggiungere un accordo con Kim. Gli azzurri hanno deciso di inserire una clausola rescissoria nell’accordo di Kim, clausola che gli permette di lasciare il capoluogo lombardo per 50 milioni di euro nelle prime due settimane di luglio.