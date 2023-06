Napoli sull’erede di Zielinski: accordo con il talento 2002

Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista dell’estate. Gli azzurri sono pronti a ricominciare dopo un’annata straordinaria che ha portato allo Scudetto ma ci sarà qualche cambiamento importante in campo.

Alcuni dei titolari del Napoli Campione d’Italia potrebbero dire addio, visto che le big d’Europa e italiane hanno messo nel mirino alcuni dei migliori calciatori azzurri. Uno dei possibili partenti è Piotr Zielinski: il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e non c’è ancora l’accordo sul rinnovo. Per questo in caso di offerte importanti, sarà il primo sacrificato della lista azzurra di Rudi Garcia.

Napoli su Gabri Veiga: accordo con il calciatore

Gabri Veiga è il primo nome per il calciomercato del Napoli. Il centrocampista del Celta Vigo è il prescelto dal Napoli in caso di cessione di Piotr Zielinski e, secondo quanto riferisce Il Mattino c’è l’accordo totale con il calciatore e il suo entourage sulla base di un contratto da 2 milioni di euro a stagione.

Gabri Veiga al Napoli è un affare che si può chiudere nel giro di poche settimane. Il classe 2002 è considerato uno dei “golden boy” del calcio europeo e sarà il prescelto per il centrocampo di Rudi Garcia.

Ma tra Napoli e Celta Vigo manca l’accordo sulle cifre: gli azzurri si sono spinti fino a 30 milioni di euro mentre il club spagnolo vuole 40 milioni.