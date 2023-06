A Napoli è iniziato il ciclo Rudi Garcia. Il tecnico francese è arrivato in azzurro dopo l’addio di Luciano Spalletti e dovrà confermare la grande crescita del club partenopeo negli ultimi anni. L’obiettivo di De Laurentiis è quello di vincere la Champions League in futuro: ci riuscirà l’ex Roma?

L’arrivo a Napoli di Rudi Garcia è stato salutato con entusiasmo ma anche con qualche riserva. Continuare il lavoro del tecnico toscano non sarà per niente semplice, soprattutto per il cammino europeo: ha scritto il record con l’approdo ai quarti di finale e riuscire a ripetersi sarà complicato.

Rudi Garcia vincerà la Champions League: parla l’ex collaboratore

In Francia, invece, sono certi di un lavoro straordinario di Rudi Garcia a Napoli. L’ex Roma ha voglia di rivalsa, vuole vincere sia in Italia che in Europa dopo aver sfiorato la vittoria in diverse situazioni sia in Serie A che in Ligue 1.

L’ex assistente di Rudi Garcia, Frédéric Bompard, in un’ntervista a L’Equipe ha rivelato che si aspettava di vederlo al Napoli e ha fatto una previsione clamorosa sulla sua prossima esperienza italiana.

Vincerà la Champions League. Penso sia uno dei migliori allenatori d’Europa e quando Spalletti è andato via ho subito capito che De Laurentiis ci avrebbe fatto un pensiero: lo ha sempre apprezzato e il suo arrivo a Napoli era solo questione di tempo.

Bompard conosce benissimo Garcia, essendo stato suo assistente per ben 15 stagioni, prima di salutarlo per iniziare un’avventura personale diversa e di grande prospettiva. I tifosi del Napoli ci sperano: a fine stagione si tireranno le somme.