Calciomercato, il Napoli torna alla carica con il Sassuolo: le ultime

Il Napoli è già molto vivo sul calciomercato: il club azzurro ha bussato di nuovo alla porta del Sassuolo per l’esterno offensivo. Dopo l’affare Giacomo Raspadori con il club neroverde, ora la società partenopea può tornare alla carica per un altro pezzo pregiato.

L’attacco va ancora completato e potrebbero essere ceduti alcuni profili importanti, Politano e Lozano in primis. I due esterni destri sono stati i peggiori dal punto di vista realizzativo, per il lavoro difensivo che chiedeva Luciano Spalletti ma con Rudi Garcia ci può essere un cambio tecnico-tattico.

Calciomercato Napoli: obiettivo Lauriente

Il Napoli ha messo nel mirino Armand Lauriente del Sassuolo. L’esterno offensivo francese ha fatto molto bene nella sua prima stagione in Serie A e potrebbe essere il nome nuovo per l’attacco del Napoli. In carriera ha giocato sia come esterno destro che come esterno sinistro e potrebbe fare al caso di Rudi Garcia.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, Lauriente potrebbe essere il nome per l’attacco anche senza l’addio di uno tra Politano e Lozano. A Rudi Garcia piacciono esterni che sappiano essere “prepotenti” in zona offensiva e potrebbe, dunque, scalare Elmas nel ruolo di mezzala e utilizzare il macedone più da centrocampista.