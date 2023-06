Napoli su un altro talento asiatico: sfida alla big europea

Il calciomercato del Napoli è già iniziato nel “buio” del mese di giugno. Dopo la vittoria dello Scudetto la società ha iniziato a programmare il futuro e a capire innanzitutto chi sarà il prossimo allenatore e il possibile nuovo direttore sportivo.

L’area dirigenziale del club, però, si è messa già al lavoro per cercare di costruire la rosa migliore possibile per ripetere i successi di quest’anno e migliorare, laddove possibile. Ci sono tanti nomi in ottica Napoli sia per la panchina che per il campo, con Maurizio Micheli che ha preso in mano le redini da direttore sportivo (potrebbe essere confermato lui in caso di addio di Giuntoli).

Calciomercato Napoli: occhi su Kang-In Lee

Aurelio De Laurentiis aveva annunciato un nuovo colpo asiatico per il Napoli per la prossima estate. L’addio di Kim MinJae potrebbe portare un altro sudcoreano in maglia azzurra, ma nella zona offensiva del campo. Secondo quanto riporta Marca, il Napoli è sulle tracce di Kang-In Lee, trequartista del Mallorca e classe 2001, considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale.

Il PSG, però, è molto interessato a Kang-In Lee e sta provando a chiudere proprio in queste ore l’affare con il club spagnolo. I francesi hanno perso Lionel Messi e intendono iniziare una ricostruzione con nomi di minor spessore ma maggiori margini di miglioramento.