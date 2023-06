Galtier-Napoli, l’ex compagno lancia un indizio sull’accordo

Christophe Galtier è uno dei profili che sta studiando il Napoli come nuovo allentore. Il tecnico francese è vicino alla risoluzione del contratto con il PSG era un’idea di De Laurentiis già diversi anni fa ma poi il presidente azzurro non affondò mai il colpo.

Dopo la vittoria a sorpresa della Ligue1 con il Lille di Victor Osimhen, Galtier ha fatto un salto di qualità importante firmando con il Paris Saint-Germain. La sua avventura a Parigi, però, non è decollata come sperava ed è riuscito a vincere “solo” il campionato, fallendo in Champions League.

Galtier al Napoli? L’ex compagno Moro: “Glielo consiglio”

Il Napoli sta valutando molti profili per la propria panchina come nuovo allenatore e non è da escludere Christophe Galtier. Ha tutte le caratteristiche che ha richiesto Aurelio De Laurentiis in una delle recenti interviste e se si liberasse dal PSG, potrebbe firmae senza penali e clausole.

L’ex compagno di squadra di Galtier ai tempi del Monza (1987-88) Fabio Moro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha consigliato l’esperienza partenopea al tecnico francese.