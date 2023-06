Conte nuovo allenatore del Napoli? Il suo annuncio sul futuro

Il Napoli del futuro non è ancora stato costruito ma sono stati individuati tutti i punti su cui si dovrà andare a lavorare per la creazione della rosa del 2023-24. Il primo tassello da mettere a segno per la prossima stagione è l’allenatore: l’addio di Luciano Spalletti apre le porte ad Antonio Conte?

Spesso in passato il tecnico pugliese è stato accostato alla panchina del Napoli, visto l’ottimo rapporto che lo lega ad Aurelio De Laurentiis, di cui è stato anche ospite allo stadio per le partite degli azzurri. Ma fino ad oggi non si è mai trovato l’accordo – e forse neppure cercato – per un futuro insieme.

Futuro Conte al Napoli? Le sue parole

Con l’addio di Luciano Spalletti, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore di grande esperienza e qualità. L’obiettivo dichiarato di De Laurentiis è quello di vincere la Champions League e tutto lascia immaginare che voglia puntare su un nome importante, in stile Antonio Conte.

Al “Timone d’Oro di Arezzo”, Antonio Conte ha parlato del suo futuro e delle possibilità che potrebbero aprirsi in questo mese per tornare subito ad allenare dopo l’esperienza negativa al Tottenham. Il Napoli, al momento, guarda dalla finestra le possibilità che si aprono sulla panchina: De Laurentiis potrebbe pensare anche all’ex Inter e Juventus.