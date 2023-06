Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Luciano Spalletti. L’addio del tecnico toscano non è ancora stato annunciato ufficialmente ma le parole del mister e del presidente De Laurentiis vanno verso un’unica direzione.

La ricerca del patron azzurro è ancora molto lunga e non è ancora arrivata al punto decisivo. Ci sono tanti nomi in ballo e solo a fine giugno, come annunciato da De Laurentiis, ci sarà l’annuncio ufficiale.

Nuovo allenatore Napoli: Bargiggia critica le scelte

Il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere uno dei top in Europa o un tecnico emergente. De Laurentiis sta cercando il nome migliore per sostituire Luciano Spalletti e continuare a vincere o restare in cima alla classifica.

Il giornalista Paolo Bargiggia sul proprio account Twitter ha parlato del prossimo allenatore del Napoli e ci è andato giù pesante con le critiche. “Qualcuno che non ha nulla da perdere perché già perdente, ci andrà”.